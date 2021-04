Liverpool, Klopp: “Contro lo United non possiamo sbagliare. L’Europa passa da qui”

Il Liverpool sta vivendo una stagione travagliata.

Una stagione sfortunata quella dei Reds che sono stati martoriati dagli infortuni che non hanno garantito la presenza di alcuni big nei momenti più importanti. Nonostante ciò, la squadra di Jurgen Klopp si trova in piena corsa per la qualificazione alle prossime competizioni europee, con il match di domenica contro il Manchester United che diventa un viatico fondamentale.

Proprio il tecnico tedesco ha parlato oggi in conferenza stampa, analizzando la sfida in programma domenica alle 17:30: “In qualsiasi situazione ti trovi, che tu sia a Liverpool come allenatore o giocatore, questa è la partita. È il posto migliore per giocare dopo averli visti segnare 5 reti in 45′. Possono succedere molte cose, dobbiamo solo farci trovare pronti. Necessario vincere? Più del 100%. Se non vinciamo non abbiamo possibilità di giocare in Europa”.