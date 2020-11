Liverpool, furia Klopp contro Sky: “Troppe partite, così non finiamo la stagione. Regalerò punti…”

Un fiume in piena.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, intervenuto ai microfoni di SkySports al termine della sfida contro il Leicester, andata in scena ieri sera ad Anfield. Una vittoria, quella conquistata dai Reds, che permette alla compagine inglese di tornare in testa alla classifica di Premier League, raggiungendo il Tottenham a quota venti punti.

Un clamoroso sfogo a sorpresa, quello di Klopp, nei confronti delle tv e di un tour de force estenuante. “Quando parlo di queste cose non parlo solo di noi, ma di tutti. E se voi non parlate con BT Sport, siamo tutti fregati. Sky e BT Sport devono mettersi d’accordo, perché se continuiamo a giocare il mercoledì e poi il sabato alle 12.30 non so se finiremo il campionato con undici giocatori. So che a voi non interessa e il problema sta tutto lì. Ne parliamo da tantissimo e non succede mai nulla. E non parlo del Liverpool, parlo di tutti”, sono state le sue parole.

“Ieri Piquè ha avuto un grave infortunio al ginocchio, oggi Saka forse anche e lui ha giocato tutte e tre le partite con l’Inghilterra. E la gente ci dice di fare turnover, ma con chi? Noi abbiamo qualche scelta in più nel reparto offensivo, ma gli altri sono ragazzini. È un problema enorme e dipende solo dalle televisioni. Giocheremo con l’Atalanta mercoledì e poi alle 12.30 sabato col Brighton, ci arriveremo a pezzi. E sto pensando di regalare loro i punti, ecco come stanno le cose. Ho un buon rapporto con voi, ma se qualcuno mi parla ancora di contratti divento matto. Parliamo di contratti che non sono fatti per una stagione come questa, con il Covid. Dobbiamo adattarci tutti. Tutto è cambiato, ma le televisioni sono ancora ferme a quel che era prima. Ma tutto è diverso, il mondo intero lo è”, ha concluso.

Dichiarazioni che non passeranno certamente inosservate.