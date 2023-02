Liverpool-Everton 2-0, ossigeno per KIopp: Gakpo e Salah stendono i Toffees

Il Liverpool supera l'Everton per 2-0 nella 23a giornata di Premier League

Dopo quattro gare senza i tre punti, il Liverpool vince il derby contro l' Everton e torna a fare un passo in avanti verso la zona Europa. Basta un gol per tempo alla compagine di Klopp , prima Gakpo e poi Salah stendono i Toffees nel posticipo della 23a giornata di Premier League .

La prima occasione pericolosa è per i padroni di casa con Bajcetic, che controlla al limite dell'area di rigore e scarica in porta testando i riflessi di un ottimo Pickford. L'Everton risponde alla mezz'ora con il colpo di testa di Tarkowski, che si stampa però sul palo. Da questa azione nasce un contropiede per i Reds, orchestrato e concluso da Nunez e Salah, l'egiziano trova la rete del vantaggio.