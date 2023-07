Leicester, Maresca: “Non è la Premier League, dobbiamo adattarci. Se Vardy resta…”

Il nuovo tecnico del Leicester, ex Manchester City, commenta così la prossima stagione che vedrà le Foxes in Championship.

Enzo Maresca già da alcune settimane è il nuovo allenatore del Leicester City . L'ex calciatore del Palermo ripartirà dalla Championship dopo esser stato al fianco di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens (autori del Treble). Ha già provato la vita da capo della guida tecnica, prima nelle giovanili del Manchester City e poi al Parma in Serie B . Uscendone da vincitore nella prima esperienza britannica e da esonerato in quella emiliana. Oggi inizia un nuovo progetto ambizioso alla guida delle Foxes . Ecco, di seguito, le dichiarazioni intervistato ai microfoni di Sky Sport:

"Dobbiamo adattarci. Il campionato è diverso dalla Premier League. Personalmente per me è stato difficile lasciare il Manchester City, mi sono sentito parte di una famiglia, ma professionalmente non ho avuto dubbi: il Leicester è un club importante, un club di Premier League, ma la realtà è che siamo un club di Championship e dobbiamo adattarci in fretta".