Leicester-Liverpool, Vardy lancia la sfida: “Meritiamo il secondo posto, siamo pronti”

Il Leicester sfida il Liverpool.

Dopo diciotto giornate di Premier League i Reds si ritrovano al primo posto in classifica a dieci punti di distanza dalle Foxes: in occasione dell’attesissimo Boxing Day, i due club si sfideranno in quello che sarà uno scontro fondamentale per le sorti del campionato, che potrebbe inaspettatamente riaprirsi.

A pochi giorni dalla gara Jamie Vardy, attaccante del Leicester, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club inglese, accendendo così la sfida: “Abbiamo fiducia, siamo consapevoli delle nostre abilità, ma sappiamo che dobbiamo mostrare il nostro valore partita dopo partita. Meritiamo questo secondo posto in classifica, non ci sono dubbi, ma dobbiamo continuare così. Stiamo giocando al nostro meglio e sappiamo che così facendo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dispiace per il risultato col Manchester City (sconfitta per 3-1, ndr), ma siamo pronti per la partita col Liverpool. Mondiale per Club? Non credo che influirà sui Reds, mi aspetto un Liverpool in salute contro il quale servirà dunque il miglior Leicester possibile“.