Leicester-Liverpool, probabili formazioni: Klopp tallona Guardiola in Premier League

Dopo un pirotecnico 6-3 contro il Manchester City, il Leicester incontra al "King Power Stadium" il Liverpool che ha eliminato proprio le Foxes sei giorni fa in League Cup

L'anno solare sta per concludersi e la ventesima giornata di Premier League offre un interessante match in programma alle 21.00 tra Leicester City e Liverpool. Le due squadre si incontrano nuovamente dopo sei giorni, essendosi affrontate nel quarto di finale di League Cup ad "Anfield" in una partita scoppiettante, conclusasi sul 3-3 e con i ragazzi di Jurgen Klopp vincitori alla lotteria dei calci di rigore. Le Foxes occupano attualmente la decima posizione in classifica a quota ventidue punti, mentre i Reds sono in piena corsa per il titolo ,al secondo posto con quarantuno punti totalizzati ma con una gara in meno giocata rispetto alla capolista Manchester City.