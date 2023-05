Leicester-Liverpool 0-3, settima di fila per Klopp: Reds a -1 dal Manchester United

Il Leicester si rende pericoloso per primo al quarto d'ora con il bomber Vardy, la sua girata in area di rigore testa i riflessi di Alisson. Gli ospiti prendono man mano il controllo del campo e si portano in vantaggio al minuto '32 con Jones, che sfrutta il cross di Salah e infila in rete. Il goal viene convalidato dal direttore di gara dopo il consulto col VAR per un possibile fuorigioco. Quattro giri d'orologio più tardi il Liverpool raddoppia con gli stessi protagonisti della prima rete. Ancora Salah confeziona il passaggio vincente per il 17 centrocampista. I Reds rischiano di calare il tris con Gakpo, ma Iversen si supera e tiene in piedi i suoi. Dopo una prima parte di ripresa soporifera, al minuto '71 il Liverpool trova il terzo gol, nuovamente con protagonista Salah. L'egiziano trova Alexander-Arnold che scarica perfettamente in porta.