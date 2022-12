Leeds United-Manchester City 1-3: ok Guardiola. Haaland e Rodri sbancano Elland Road

Termina 1-3 la sfida di Elland Road - tra Leeds United e Manchester City - valida per la 17a giornata del campionato di Premier League. Dopo una prima frazione di gioco, dominata esclusivamente sul piano del possesso dalla formazione di Guardiola, incapace però di sfondare il muro whites fino al minuto 46', nel quale Rodri sblocca la pratica. Nella ripresa fioccano le emozioni, sale in cattedra Erling Haaland che cala una doppietta decisiva per il conseguimento dei tre punti, in favore del club campione d'Inghilterra. Utile solo per le statistiche la firma di Pascal Struijk. Citizens che adesso tornano al secondo posto in classifica a meno cinque lunghezze dall'Arsenal capolista.