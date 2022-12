Leeds-Manchester City, Guardiola punta l’Arsenal: le probabili formazioni

Leeds-Manchester City è in programma alle ore 21:00 all'Elland Road

Mediagol ⚽️

Questa sera l'ultimo atto del primo turno di Premier League dopo i Mondiali 2022 andati in scena in Qatar. Alle ore 21:00, all'Elland Road, andrà in scena Leeds-Manchester City, match che chiuderà la diciassettesima giornata del massimo campionato inglese.

La squadra di Pep Guardiola, attualmente terza della classe a meno otto dalla capolista Arsenal, sfiderà gli uomini di Marsch che, nelle ultime cinque partite, prima della sosta, hanno conquistato sei punti. Il Leeds - al momento - occupa il quindicesimo posto della classifica di Premier League, a +2 da West Ham ed Everton. E dalla zona retrocessione. Ma nel corso del campionato ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big inglesi, avendo già battuto Chelsea e Liverpool. D'altra parte, i padroni di casa vantano un attacco piuttosto prolifico, con ben ventidue reti siglate, tre in meno del Leicester con due partite in più.

Tuttavia, i due confronti della scorsa stagione hanno visto il City uscire imbattuto, con un clamoroso 7-0 conquistato fra le mura amiche ed uno 0-4 in trasferta. Pertanto, i bookmakers si aspettano una gara ricca di gol.

In occasione della sfida contro il Leeds, Pep Guardiola dovrebbe puntare ancora una volta sul 4-3-3. Davanti a Ederson, John Stones e e Manuel Akanji comporranno con ogni probabilità il tandem di centrali difensivi; Kyle Walker e Joao Cancelo esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Rodri nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato da İlkay Gundogan e Kevin De Bruyne. Bernanrdo Silva e Phil Foden larghi formeranno il tridente con Haaland terminale offensivo, con il norvegese andato già a segno dopo la sosta in Carabao Cup contro il Liverpool.

Ecco le probabili formazioni del match fra Leeds e Manchester City:

LEEDS (4-4-2): Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Struijk; Harrison, Adams, Roca, Aaronson; Gnonto, Rodrigo. Allenatore: Marsch.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Foden. All.: Guardiola.

Inoltre, Leeds-Manchester City sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203, 241 satellite) o in streaming attraverso l'app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.