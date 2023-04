Leeds-Liverpool 1-6: goleada Klopp con Gakpo, Salah, Jota e Nunez. La classifica

Una prova di forza straordinaria dei Reds che danno continuità ai due pareggi ottenuti contro Chelsea e Arsenal. La formazione di Klopp, con questa vittoria, si porta a sei punti dal Tottenham che occupa il quinto posto in classifica. Segnale importante, dunque, per l'ex allenatore del Borussia Dortmund in vista di un finale di stagione che si prospetta infuocato. Dall'altra parte il Leeds continua ad essere costretto a guardarsi le spalle viste le sole due lunghezze di vantaggio sul Nottingham che occupa la diciottesima posizione in graduatoria.