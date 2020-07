Leeds, il patron Radrizzani: “Il nostro un brand conosciuto a livello mondiale, abbiamo un obiettivo preciso”

Il Leeds ritrova la Premier League dopo 16 anni di purgatorio nelle serie minori inglesi.

I Peacocks guidati da Marcelo Bielsa orgoglioso per la stagione vissuta dai suoi che dopo un’annata negativa ha ritrovato il sorriso, come confermato dal patron Andrea Radrizzani. Il proprietario italiano del club britannico ha degli obiettivi ben precisi in vista del prossimo campionato.

“Siamo l’unica squadra di questa città, un brand conosciuto a livello mondiale. Abbiamo tutto per fare bene. I primi tre anni vogliamo mantenere la categoria, poi dobbiamo ambire ad essere nelle prime otto”.