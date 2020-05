Klopp: “Messi o CR7? Entrambi sono impossibili da marcare, ma stanno invecchiando. Vi dico chi è il migliore”

La Pulga di Rosario o il fuoriclasse di Madeira?

Lionel Messi e CR7 hanno indubbiamente animato a suon di gol e giocate spettacolari l’ultimo decennio calcistico. Almeno una volta qualsiasi supporter o appassionato di ‘pallone’ si sarà trovato davanti al difficoltoso dilemma che pone a confronto i due fuoriclasse, capaci di collezionare insieme ben 11 Palloni d’Oro. Stavolta far fronte all’eterna rivalità, ai microfoni del canale YouTube Freekickerz, è toccato a Jurgen Klopp.

Il tedesco, attuale tecnico del Liverpool, non ha esitato ad esprimere la sua preferenza: “Dal mio punto di vista il migliore è Messi, anche se non potrei ammirare Cristiano Ronaldo più di quanto io faccia. Ho affrontato entrambi ed è quasi impossibile marcarli”. L’ex allenatore del Borussia Dortmund ha poi continuato con una approfondita disamina tecnica: “Messi ha meno qualità fisiche dalla nascita, se dovessi descrivere il giocatore perfetto avrebbe l’altezza, la velocità, la potenza di salto e l’atteggiamento professionale di Ronaldo. Ma Messi fa sembrare semplice tutto quello che fa, ecco perché mi piace di più”.

Il manager dei Reds conclude menzionando i punti in comune tra il giocatore argentino e quello portoghese: “Entrambi hanno lasciato il segno nel mondo del calcio per tanto tempo. Ci sono diversi giovani calciatori con un potenziale simile, ma fare ciò che hanno fatto loro per così tanti anni è incredibile. Sfortunatamente entrambi stanno invecchiando”.

