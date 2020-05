Inter, Crespo ammette: “Non volevo lasciare i nerazzurri, giocare in Serie A da sempre il mio sogno”

Hernan Crespo ripercorre le tappe della propria carriera.

L’ex attaccante argentino che in Italia ha vestito le maglie di diverse squadre tra le quali Parma, Lazio, Inter e Milan, è tornato sul suo passaggio dall’Inter al Chelsea. Lo stesso Crespo, nel corso di una lunga intervista concessa a France Football, ha confessato che lasciò i nerazzurri a malincuore e che di conseguenza ne avrebbe volentieri fatto a meno.

“Devo essere sincero, non volevo lasciare l’Inter. Volevo restare, avevo comprato una casa dieci giorni prima ma, per motivi economici, l’Inter aveva deciso di vendermi. Il mio sogno era giocare in Italia, non è mai stato quello di giocare in Premier League. E quando ci sono arrivato, mi sono finalmente divertito molto! È stato grandioso, davvero due anni eccellenti con uno stretto rapporto con i tifosi del Chelsea. Mi è piaciuta molto la cultura e la mentalità del calcio inglese. E oggi è il miglior campionato del mondo. Ma, come la Champions League, era un amore tardivo. Da bambino sognavo l’Italia. Ma è stata una grande sfida, sono riuscito ad adattarmi, a guadagnare qualcosa. E il Chelsea di allora non era il Chelsea di oggi”.

