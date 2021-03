Inghilterra, Southgate sentenzia: “Gli atleti professionisti meriterebbero la priorità per il vaccino”

Il Coronavirus sta avendo un impatto anche nel mondo del calcio.

Gli stadi vuoti e le aziende in crisi stanno portando il mondo nel pallone a un ridimensionamento inaspettato. Per provare a ripartire sono diverse le proposte avanzate dagli addetti ai lavori, e nella giornata odierna il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate avrebbe chiesto che i giocatori potessero ricevere il vaccino: “Chiediamo loro di continuare a giocare e devono correre il rischio di tornare dalle loro famiglie. Molti di loro l’hanno fatto. ha preso il virus perché ha funzionato. Non stavo suggerendo che avrebbero dovuto precedere i lavoratori e gli insegnanti, ma ci stiamo avvicinando ai punti in cui potrebbe essere accettabile. Siamo a un punto in cui chiediamo ai nostri atleti di mettersi in situazioni in cui hanno maggiori probabilità di contrarre il virus rispetto ad altri, e penso che dobbiamo avere un po’ più di responsabilità con loro”.

In Inghilterra i vaccini stanno proseguendo a un ritmo serrato, e lo stesso Southgate si dimostra estremamente soddisfatto: “Il nostro programma di vaccinazioni è stato incredibile: quasi tutte le persone vulnerabili hanno ricevuto il primo vaccino. In realtà, il calcio potrebbe permettersi di risparmiare i soldi del NHS acquistando vaccini e somministrandoli”.