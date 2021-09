Inghilterra, tragedia nella Youth Cup: morto calciatore 17enne dopo un malore

Il giovane calciatore non è sopravvissuto al presunto arresto cardiaco

Un calciatore di appena 17 anni è scomparso dopo un malore che, nel corso del match tra West Bridgford Colts e Boston United, lo ha lasciato privo di sensi sul terreno di gioco. Dylan Rich, dopo due giorni passati in ospedale, è morto nella giornata di sabato, con il club che domenica ha comunicato tramite una nota ufficiale la triste scomparsa. Ecco il comunicato in questione: "Quello che è successo ha lasciato tutti quelli coinvolti nel nostro club devastati. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi genitori Mike e Anna, a sua sorella Lucy e alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Dylan. Il club desidera ringraziare tutti i Colts e la più ampia comunità calcistica per le centinaia di messaggi e pensieri sinceri che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni. Il club fornirà tutto il supporto possibile a quei giocatori e dirigenti del club colpiti da questo tragico evento, ma per ora non ci sono altre parole possibili e chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento incredibilmente difficile".