Guerra Ucraina, pugno duro dell’Inghilterra: sanzioni ad Abramovich e beni congelati

Tra gli oligarchi russi sanzionati per l'invasione in Ucraina anche il proprietario del Chelsea, che aveva annunciato la vendita qualche giorno fa

Momento difficile per il Chelsea, la cui vendita è stata sospesa a causa delle sanzioni annunciate oggi dal governo britannico contro il proprietario russo Roman Abramovich, come misura di repressione adottati dopo i conflitti in Ucraina. Il miliardario russi rientra, infatti, nell'elenco dei sei oligarchi russi sanzionati dall'Inghilterra. Ad Abrahmovic verranno congelati tutti i beni.