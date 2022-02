Guerra in Ucraina, vietato ritorno in Gran Bretagna al patron del Chelsea Abramovich

Al seguito dell'attacco a Kiev, il patron russo del Chelsea Abramovich non potrà più vivere in Gran Bretagna, accusato di appoggiare Putin

Accusato di appoggiare le decisioni di Vladimir Putin , il proprietario del Chelsea di nazionalità russa Roman Abramovich non potrà fare ritorno in Gran Bretagna . Il parlamentare inglese Chris Bryant ha chiesto sanzioni importanti nei confronti dell'oligarca russo durante le discussioni nella Camera dei comuni sulla risposta del governo britannico all'attacco a Kiev .

Il "visto d'oro" di Abramovich, ovvero un permesso speciale garantito ai grandi investitori stranieri per risiedere nel Regno Unito, è scaduto nell'anno 2018. Da quel momento in poi, il patron del Chelsea è passato di rado in Inghilterra, con l'ultima visita risalente allo scorso ottobre, grazie al passaporto israeliano che gli permette brevi soggiorni. Secondo quanto riportato dal giornale The Sun, è ormai improbabile che il magnate russo possa tornare a vivere in Gran Bretagna.