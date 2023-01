Fulham-Chelsea 2-1: debutto da incubo per Joao Felix. Willian mette ko Potter

Il Fulham incassa in extremis tre punti, dopo aver impostato una gara a dir poco rinunciataria ed attendista, con il chiaro intento di portarne a casa almeno uno. Non una prestazione particolarmente brillante quella fornita dalla compagine di Potter. Il Chelsea ha sì menato le danze, marcando una chiara e costante supremazia territoriale, ma raramente, nell'arco dei novanta minuti, ha saputo trovare fluidità ed incisività di manovra utili a scompensare il dispositivo tattico coniato da Marco Silva. Macchinosa, scolastica e a tratti caotica nel suo incedere, la compagine blues non ha mai trovato tempo e spazio per creare le premesse della pericolosità, in ampiezza o per vie centrali, sbattendo regolarmente sul muro eretto dalla formazione del mister portoghese. Da citare l'espulsione di Joao Felix al debutto.