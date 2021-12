FOTO Cancelo, notte da incubo: l’ex Inter e Juventus rapinato e ferito in casa

Alcuni malviventi hanno rapinato la sua abitazione portando via tutti i gioielli presenti in casa e ferendo al volto il portoghese

Notte di terrore per l'ex Inter e Juventus, oggi in forza al Manchester City, Joao Cancelo. Il calciatore, nella giornata di ieri, ha subito un'aggressione da quattro malviventi nel suo appartamento. Al suo tentativo di reagire il 27enne, che si trovava con la moglie e la figlia, è stato ferito al volto. Una disavventura raccontata dallo stesso portoghese con una Instagram Stories, in cui spiega l'accaduto, allegando una foto con il suo volto tumefatto.