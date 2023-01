Everton, proseguono i contatti con Marcelo Bielsa: “El Loco” è a Londra per trattare

L'Everton prosegue costantemente i contatti con Marcelo Bielsa

Difficile capire se accadrà adesso oppure in estate. Di certo Marcelo Bielsa sta prendendo realmente in considerazione la possibilità di accettare la proposta dell'Everton, rimasto senza allenatore in seguito all'esonero di Fran Lampard. Un esperienza del tecnico inglese durata in quel di Liverpool un solo anno suddiviso nel finale della scorsa stagione, e l'inizio di quella attuale. Il comune denominatore è l'andamento tra la media e la bassa classifica ed un rendimento da piccola squadra. L'ex Chelsea lascia la squadra del Goodison Park al diciannovesimo posto in Premier League ed eliminata da entrambe le competizioni nazionali.

Una situazione estremamente spinosa, che la dirigenza dei toffees sta cercando di risolvere nel minor tempo possibile. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il nome del "Loco" sembra essere quello in prima fila nei pensieri della proprietà capeggiata da Moshiri. Quest'ultimo intenzionato ad offrire la propria panchina al mister argentino per riacquisire blasone, mentalità ed identità. Punti fondamentali da cui basare la propria risalita in graduatoria. D'altro canto l'ex Marsiglia, dovrà essere abbastanza convinto di accettare una squadra a stagione iniziata, dalla classifica sanguinante e dalle caratteristiche non proprio adatte al suo stile di gioco.

Bielsa porta i suoi giocatori a fare un carico di sforzi molto elevato, alla ricerca di un'ottimizzazione fisica, tecnica, tattica e strategica. Questo calendario rischia di non essere a favore del nativo di Rosario qualora accettasse l'Everton. In campo è tangibile l'idea principale: prendere il comando in ogni partita, su ogni terreno di gioco e contro qualsiasi avversario; avere il possesso della palla e cercare di conseguenza di controllare l'incontro; dominare e sottomettere l'avversario; dare priorità alla creazione e alla ricerca offensiva senza speculare sull'errore dell'avversario ma viceversa provare a forzarlo; recuperare rapidamente la palla quando si perde e avvicinarsi il più possibile alla porta avversaria con una pressione costante. Squadra corta che riduce le linee. Superiorità numerica. Giocatori più offensivi possibile in ogni posizione. Un meccanismo decisamente complicato, che come detto in precedenza, necessita di un tempo decisamente più largo, rispetto al ristretto calendario che presenta l'Inghilterra. Per il momento la trattativa è viva, la palla adesso passa al "Loco", giunto all’aeroporto di Heathrow a Londra con un volo proveniente dal Brasile per incontrare la dirigenza dell’Everton. Si attendono aggiornamenti.