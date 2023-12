Everton-Manchester City, probabili formazioni: dubbio Haaland. Guardiola vede Alvarez

Ricomincia la Premier League per il Manchester City che dopo aver vinto il Mondiale per club sfida l'Everton. Preview e probabili formazioni.

A Goodison Park contro l'Everton ricomincia la Premier League del Manchester City dopo la vittoriosa parentesi al Mondiale per Club. Sfida valida per la diciannovesima giornata ed in programma alle 21:15.

L'Everton fino a pochi giorni fa viaggiava con il vento in poppa, reduce da quattro sorprendenti successi consecutivi in campionato, ottenuti contro Nottingham Forest, Chelsea, Newcastle e Burnley. Tuttavia, nelle recenti uscite, i Toffees sono stati eliminati dalla EFL Cup dal Fulham ai calci di rigore, mentre in Premier ci ha pensato il Tottenham ad interrompere la striscia positiva con un 2-1 firmato anche dall'ex di giornata Richarlison. Appena fuori dalla zona retrocessione a quota sedici punti, l'Everton deve cercare di mantenere a debita distanza il Luton Town, terzultimo con quindici punti.

Il Manchester City è tornato in Inghilterra con un altro trofeo da poggiare nella propria bacheca. Con un netto 4-0 contro il Fluminense, i Citizens hanno archiviato la pratica Mondiale del club anche senza ricorrere ad alcuni big come Haaland, con il norvegese non al meglio delle proprie condizioni e che dunque potrebbe lasciare le chiavi dell'attacco a Julian Alvarez, in grande spolvero in questa spedizione. C'è un trend da invertire per la compagine di Pep Guardiola, al momento addirittura fuori dalle prime quattro posizioni, seppur con due gare in meno rispetto alle concorrenti.

Le probabili formazioni — Everton (4-5-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gomes, Onana, Garner, McNeil; Calvert-Lewin. Allenatore: Dyche.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Bernardo Silva, Grealish; Alvarez. Allenatore: Guardiola.

Arbitro: John Brooks.

Assistenti: Lee Betts, Adrian Holmes.

Quarto ufficiale: Anthony Taylor.

VAR: David Coote.

AVAR: Constantine Hatzidakis.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, piattaforma live e on demand.