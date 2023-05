Everton-Manchester City, le probabili formazioni: Calvert-Lewin sfida Haaland

Everton-Manchester City andrà in scena alle 15:00 al al "Goodison Park": le probabili scelte di Dyche e Guardiola e dove vedere il match in tv.

Il Manchester City a caccia dei tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro l'Everton. Alle ore 15:00 al "Goodison Park" andrà in scena la sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Premier League. Gli uomini di Pep Guardiola, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio ottenuto contro il Real Madrid nella semifinale d'andata di Champions League, con la testa inevitabilmente alla gara ritorno, in scena mercoledì all'Etihad Stadium. Ciò nonostante, dopo aver conquistato la vetta, i Citizens non hanno intenzione di abbandonarla.