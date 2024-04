Everton-Liverpool, probabili formazioni: Dyche con Calvert-Lewin, Nuñez dal 1′

La sfida valevole per il recupero della ventinovesima giornata di Premier League è in programma alle 21:00 al Goodison Park.

Mediagol ⚽️ 24 aprile - 14:53

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Goodison Park. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Everton ospiterà il Liverpool nel recupero della ventinovesima giornata di Premier League con l'obiettivo di ottenere il secondo successo consecutivo in campionato. I padroni di casa sono alla ricerca di punti-salvezza dopo la vittoria in casa contro il Nottingham Forest per 2-0. Oggi, però, servirà una vera e propria impresa. Il Liverpool, infatti, smaltita la delusione relativa all'eliminazione in Europa League contro l'Atalanta, è in piena corsa per il titolo e vorrà conquistare l'intera posta in palio dopo il successo ottenuto ieri dall'Arsenal contro il Chelsea.

Attualmente i Reds occupano il secondo posto in classifica a quota settantaquattro punti, a -3 dai Gunners ed a +1 dal Manchester City. Uno score frutto di ventidue vittorie, otto pareggi ed appena tre ko, con settantacinque gol all'attivo (terzo miglior attacco del torneo) e trentadue reti subite (seconda miglior difesa). Mentre sono trenta i punti conquistati dall'Everton, che occupa il sedicesimo posto in classifica; cinque le lunghezze di vantaggio sul Luton e sulla zona retrocessione, con i Toffees che hanno una partita in meno. L’ultimo precedente tra Everton e Liverpool risale al 21 ottobre 2023. Nel girone d’andata i Reds padroni di casa vinsero in superiorità numerica per 2-0, in virtù della doppietta di Mohamed Salah.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Sean Dyche, Jurgen Klopp non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Conor Bradley, Diogo Jota, Thiago Alcantara e Joel Matip. Il tecnico dell'Everton, invece, dovrà fare a meno di Nathan Patterson, Lewis Dobbin, Beto, Dele Alli e Seamus Coleman. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-4-1-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Gueye, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin. Allenatore: Dyche.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nuñez, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

DOVE VEDERE EVERTON-LIVERPOOL IN TV — La sfida tra Everton e Liverpool sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.