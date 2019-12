Everton, le prime parole di Ancelotti: “Club con una grande storia e tifoseria appassionata. La rosa…”

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton.

L’allenatore italiano, dopo essere stato esonerato dal Napoli a seguito di una serie di risultati negativi, è tornato in Inghilterra, a quasi nove anni di distanza dall’ultima avventura in Premier League, maturata sulla panchina del Chelsea. I Toffees hanno annunciato quest’oggi l’ingaggio del nuovo tecnico, che tenterà di risollevare le loro sorti.

Everton, adesso è ufficiale: Ancelotti è il nuovo allenatore. I dettagli del contratto

A poche ore dall’annuncio, Carlo Ancelotti ha rilasciato, ai microfoni del sito ufficiale del club inglese, le sue prime parole rilasciate da allenatore dell’Everton: “Questo è un grande club con una ricca storia e una tifoseria molto appassionata. C’è una visione chiara da parte del proprietario e del consiglio di amministrazione del progetto che serve per arrivare ad ottenere successi e trofei. Questo è qualcosa che mi affascina come manager e sono entusiasta della prospettiva di poter lavorare con tutti i membri della società per trasformare quella visione in realtà. La rosa per me è forte, ho visto le ultime partite: Duncan (Ferguson, ndr) ha meriti per questo, sono lieto che farà parte del mio staff“, ha detto.

