Everton, i tifosi minacciano Benitez: “Non firmare, sappiamo dove vivi”

Striscione minatorio contro Rafa Benitez, in trattativa con l'Everton per sostituire Carlo Ancelotti: i dettagli

Nuova avventura in Premier League per Rafa Benitez ? Il tecnico originario di Madrid potrebbe prendere il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dell' Everton . Secondo quanto riportato dalla Bbc, infatti, il patron Farhad Moshiri potrebbe ufficializzare entro pochi giorni l'ingaggio dell'allenatore spagnolo, nonostante le critiche e la contestazione dei tifosi.

La notizia del possibile approdo di Benifez ha scatenato la rabbia dei supporters dell'Everton. La tifoseria inglese non ha dimenticato alcune frasi pronunciate dallo stesso tecnico quando sedeva sulla panchina del Liverpool, club guidato dal 2004 al 2010 e con il quale ha conquistato una Coppa d'Inghilterra, una Community Shield, una Champions Leaguee una Supercoppa Uefa. Frasi pronunciate dopo un derby, con Benitez che definì l'Everton"un piccolo club". Per questo motivo, i sostenitori dei Toffees hanno esposto un duro striscione nei pressi della casa del tecnico: "Sappiamo dove vivi, non firmare". Parole che non sono certamente passate inosservate.