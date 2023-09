Everton-Arsenal, probabili formazioni: Arteta si affida a Nketiah, Beto dal 1′

A caccia dei tre punti. Alle ore 17:30, al Goodison Park, l'Everton ospita l'Arsenal nel match valevole per la quinta giornata del massimo campionato inglese. Due compagini che stanno vivendo un momento diametralmente opposto. Se i Gunners - che non perdono da sette partite di fila - proveranno a conquistare l'intera posta in palio per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica di Premier League, i padroni di casa cercano la svolta dopo aver conquistato appena un punto in quattro partite, reduci dal pareggio ottenuto prima della sosta contro lo Sheffield United. Preceduto dalle sconfitte rimediate contro Fulham, Aston Villa e Wolverhampton.