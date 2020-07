Everton, Ancelotti: “Prestazione frustrante, ecco su cosa dobbiamo lavorare”

L’Everton dice definitivamente addio ai sogni europei.

I Toffees hanno ceduto 3-0 al Wolverhampton e di conseguenza si sono arresi all’evidenza e soprattutto alla matematica che gli impone una situazione di estrema tranquillità senza ambizioni europee. Il tecnico della compagine inglese, Carlo Ancelotti, ha commentato così la prestazione dei suoi.

“È stata una prestazione davvero frustrante. La squadra non è mai stata in partita e dobbiamo lavorare più su questo che sull’aspetto tecnico e tattico. Ci sono sicuramente delle scusanti ma non vogliamo usarle. La prestazione non è stata accettabile. Ho già parlato con i giocatori: dobbiamo prepararci per il prossimo match e avere un atteggiamento molto diverso”.