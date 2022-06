Eriksen: “Futuro? Sto valutando diverse offerte. Mi piacerebbe giocare la Champions”

L'arresto cardiaco ad Euro 2020 sembrava l'ultimo atto della carriera di Christian Eriksen, ripresa a gonfie vele negli ultimi mesi in Premier League con la maglia del Brentford in seguito alla risoluzione contrattuale con l'Inter viste le circostanze burocratiche che non permettevano al danese di proseguire il suo percorso in nerazzurro. L'ex Totthenam ha parlato ai microfoni di Viaplay sull'ambizione di tornare a giocare la Champions League visto il suo contratto in scadenza questo 30 giugno. Di seguito le sue parole: