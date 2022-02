Eriksen e il malore: “Ricordo tutto tranne i minuti in cui andai via da questo mondo”

Christian Eriksen ricorda i momenti drammatici del suo malore in campo durante la sfida tra Danimarca e Finlandia di Euro2020

Un calcio al pallone durante Danimarca-Finlandia , poi la caduta a terra, i soccorsi e la paura. Sono impressi nella mente di tutti quei drammatici momenti che hanno tenuto con il fiato sospeso il mondo del calcio e non solo, dopo il malore in campo accusato da Christian Eriksen. Oggi, per l'ex Inter , il peggio sembra essere definitivamente passato. Il calciatore, dopo il brutto episodio, ha deciso di tornare in campo ripartendo dal Brentford. Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni della "BBC" il giocatore ripercorre quei drammatici momenti.

"Ricordo tutto, tranne cinque minuti. Ricordo la rimessa in gioco, la palla che mi ha colpito il ginocchio... poi non so cosa sia successo. Mi sono svegliato con molte persone intorno, uno di loro faceva pressione sul mio petto cercando di farmi respirare, ho cercato di riprendere fiato e mi sono svegliato. Non capivo cosa stesse succedendo; ho iniziato a pensare se mi fossi rotto le gambe o la schiena e ho cercato di muovere ogni parte del corpo. Poi, in ambulanza, ho sentito qualcuno dire 'Per quanto tempo è rimasto incosciente?' e un altro ha risposto 'Per cinque minuti'. È stato il momento in cui ho capito di essere rimasto privo di sensi".