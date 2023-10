Crystal Palace-Tottenham 1-2: autogol e Son, Spurs sempre più primi in Premier League

Il Tottenham non si ferma più e vince la sua quarta partita consecutiva. Nell'anticipo della decima giornata gli uomini di Postecoglou hanno dimostrato tutta la loro forza. In un match molto combattuto dove il Crystal Palace ha tirato di più in porta rispetto agli Spurs (3-1 il computo), il possesso palla è stato completamente in favore degli ospiti, ai quali è bastata una conclusione nello specchio per chiudere la pratica. Gli Eagles non sono stati cinici e hanno subito l'organizzazione di Vicario e compagni. Succede tutto nella ripresa con il vantaggio della squadra in maglia white grazie all'autogol del difensore Ward. Da quel momento la partita si mette in discesa con il punto esclamativo che viene messo da Son, il più atteso, dopo tredici minuti ovvero al 66'. Nel quarto degli otto minuti di recupero concessi dall'arbitro gli uomini di Hodgson segnano con Ayew il gol della bandiera dopo un controllo var. Con questo successo il Tottenham va a più cinque sul Manchester City secondo in classifica con un partita in meno. Crystal Palace che, invece, rimane inchiodato a metà classifica a quota dodici punti.