Crystal Palace-Newcastle, Howe e l’obiettivo sorpasso: le probabili formazioni

Crystal Palace-Newcastle è in programma alle ore 18:30 al al "Selhurst Park"

Crystal Palace-Newcastle chiuderà il sabato di Premier League. Alle ore 18:30, al Selhurst Park, i padroni di casa sfideranno gli uomini di Eddie Howe nel match valevole per ventunesima giornata del massimo campionato inglese.

Dopo venti partite, i Magpies occupano il quarto posto della classifica di Premier League, dietro soltanto ad Arsenal, Manchester City e Liverpool. Trentotto i punti conquistati fin qui, frutto di dieci vittorie, otto pareggi ed appena una sconfitta. Ed un successo contro il Crystal Palace permetterebbe al Newcastle di scavalcare momentaneamente lo United, in campo domani - domenica 22 gennaio - contro l'Arsenal.

La squadra di Patrick Vieira, reduce dal pareggio ottenuto contro i Red Devils, non vince in campionato dallo scorso 31 dicembre. Poi tre sconfitte di fila contro Tottenham, Southampton e Chelsea. Ventitré i punti messi in cassaforte alla luce di sei vittorie, cinque pareggi ed otto ko. Un match delicato per il Palace contro una formazione, il Newcastle, che subisce pochi gol e che in trasferta ha conquistato ben sedici punti in nove partite.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Guaita, Tomkins e Guéhi comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Clyne e Mitchell agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo Schlupp e Doucouré; Ayew ed Eze saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Olise il perno centrale. In avanti Zaha.

Howe punterà, invece, sul classico 4-3-3. Pope tra i pali, Schar e Botman al centro della difesa; Trippier e Burn esterni bassi sulle fasce di appartenenza. Murphy nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Longstaff e Willock. Almiron-Wilson-Joelinton formeranno il tridente.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Guaita; Clyne, Tomkins, Guéhi, Mitchell; Schlupp, Doucouré; Ayew, Olise, Eze; Zaha.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Murphy, Willock; Almiron, Wilson, Joelinton.

Crystal Palace-Newcastle sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) ed in streaming attraverso l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.