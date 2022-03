Crystal Palace-Manchester City, probabili formazioni: Vieira sfida Guardiola

Il Manchester City di Pep Guardiola ed il Crystal Palace si apprestano a sfidarsi nel match valido per la 29a giornata di Premier League: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

In data odierna, il Crystal Palace di Patrick Vieira ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola. In palio punti pesanti in chiave corsa al titolo per i Citizen, al primo posto in classifica, distaccati di appena tre punti dal Liverpool secondo ad inseguire. La compagine guidata dal tecnico spagnolo ed i The Glaziers si affronteranno a partire dalle ore 21:00 presso lo stadio SelhurstPark.

Il Manchester City è reduce da tre Premier League vinte negli ultimi quattro anni sotto la gestione dell'allenatore ex Barcellona, ed è a caccia della seconda consecutiva dopo quella della storia passata, vincere partite come quelle contro i club di medio livello possono rappresentare una marcia in più in chiave trionfo finale del torneo. Secondo confronto stagionale per le due compagini. La partita del girone d'andata, in scena lo scorso 30 ottobre all'Etihad Stadium, terminò con la clamorosa vittoria degli uomini di Vieira, con il risultato di 0-2 alla luce delle reti di Zaha e Callagher. I padroni di casa vanno a caccia di continuità dopo la vittoria per 0-2 in trasferta contro il Wolverhampton. Gli Sky Blues arrivano alla trasferta londinese sulle ali dell'entusiasmo dopo il pirotecnico successo per 4-1 nel derby di Manchester contro lo United di Ralf Rangnick .