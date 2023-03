Crystal Palace-Manchester City, probabili formazioni: ballottaggio tra Mahrez e Foden

Il Crystal Palace non gode decisamente dei favori del pronostico. Il campionato delle Eagles sembrava indirizzato sui binari di una salvezza tranquilla ma i soli cinque punti raccolti nelle ultime otto giornate di Premier League iniziano a far preoccupare la piazza, desiderosa di riscatto per mantenere le distanze dalla zona calda. L'anno solare 2023 non si è rivelato entusiasmante per il Palace, ancora a digiuno di vittorie. Il tecnico Vieira, ex Inter da calciatore, punterà sul centravanti Zaha per sfidare il capocannoniere del torneo, irrinunciabile per il City, quale Haaland.