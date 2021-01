Covid, rinviata Aston Villa-Tottenham: cambia il calendario della Premier League. I dettagli

La Premier League cambia programma a causa del Covid-19.

Sono diversi i calciatori che militano in Inghilterra risultati positivi al Coronavirus. Per questo motivo, la FA si è vista costretta a rimodulare il calendario della Premier League in base alle esigenze dei club. Nel dettaglio, il match tra Aston Villa e Tottenham, che sarebbe dovuto andare in scena mercoledì 13 gennaio, è stato rinviato a seguito della richiesta da parte dei padroni di casa, colpiti fortemente dal virus.

Tuttavia, gli uomini di José Mourinho scenderanno ugualmente in campo, ma contro il Fulham. La partita era stata rinviata lo scorso 30 dicembre 2020. Ragion per cui, anche un altro derby londinese è stato spostato: Fulham-Chelsea, infatti, non si giocherà il 15, ma il 16 gennaio, così come Aston Villa-Everton, che non si disputerà più sabato 16, ma domenica 17 gennaio.