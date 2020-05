Coronavirus, terzo caso di positività nel Brighton: quale futuro per la Premier League? Le ultime

Quale futuro per la Premier League?

Nelle prossime ore sono attese importanti novità per quanto riguarda la possibile ripartenza del campionato inglese, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella giornata di oggi, attorno alle ore 20, il premier britannico Boris Johnson annuncerà le nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19, mentre domani – lunedì 11 maggio – è in programma un summit tra i club di Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ipotesi più accreditata resta quella di far ripartire la stagione a fine giugno e non più dal 12, come previsto inizialmente. Tuttavia, chi si è detto contrario alla ripresa del torneo è il Brighton, oltre al Watford e l’Aston Villa.

D’altra parte, adesso in casa Brighton sarebbero tre i casi di positività al Coronavirus riscontrati. Un calciatore, di cui non è stata resa nota l’identità, infatti, ha effettuato nella giornata di ieri il test ed è stato posto immediatamente in isolamento domiciliare, come da protocollo. “È preoccupante – ha dichiarato l’amministratore delegato del Brighton, Paul Barber, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sports’ -. Nonostante tutte le misure che abbiamo preso nelle scorse settimane, in cui i giocatori non sono stati coinvolti in alcun allenamento significativo, abbiamo comunque trovato un altro giocatore che si è rivelato positivo al virus”.