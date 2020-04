Coronavirus, Manchester City: lutto in casa Citizens, è morta la mamma di Pep Guardiola

Lutto nel mondo del calcio e in casa Manchester City.

La piaga Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero provocando migliaia di morti e una gran moltitudine di malati, è stato fatale per la maggior parte di gente avanti con l’età o con diversi problemi pregressi. Nelle ultime ore la curva epidemiologica sta leggermente decrescendo in Italia, al contrario di tanti altri paesi dove in questo momento la situazione si sta aggravando giorno dopo giorno. Il virus ha annientato tantissime famiglie che sono state costrette a dire addio a un proprio caro, stessa sorte è toccata a Pep Guardiola. Il manager spagnolo dei Citizens ha purtroppo perso la mamma, colpita proprio dal Coronavirus all’età di 82 anni. Il club ha diramato una nota nella quale si unisce al cordoglio della famiglia Guardiola per la scomparsa della donna.