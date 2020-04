Coronavirus, Kean viola la quarantena per una festa: Everton inorridito. La nota del club…

Moise Kean fuori controllo.

L’epidemia Coronavirus, che in queste settimane ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutto il mondo, dove purtroppo continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti, prosegue. Il Governo, al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del Covid-19, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati.

In attesa di scoprire se e come la stagione riprenderà, il mondo del calcio si è schierato in prima linea nella lotta contro il terribile virus proveniente dalla Cina. Diverse, infatti, sono state le donazioni e i gesti di solidarietà da parte di calciatori, allenatori, presidenti e società sportive, che sui social hanno invitato, e continuano ad invitare, i tifosi a rimanere a casa seguendo le norme istituzionali.

Secondo quanto riportato dal Dailystar, l’attaccante dell’Everton avrebbe invece violato la quarantena per organizzare una festa: un episodio che non è affatto sfuggito al club inglese, che tramite sul proprio sito di riferimento ha reso pubblica tutta la propria delusoione per la condotta dell’ex Juventus.

Di seguito, la nota in questione.

“Il club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra. Ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli”, scrive l’Everton.