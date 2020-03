Coronavirus, Arteta positivo al tampone: il comunicato ufficiale dell’Arsenal

Il Coronavirus colpisce anche la Premier League.

Ieri sera la Serie A era stata travolta da un comunicato ufficiale della Juventus, con il quale veniva annunciato che Daniele Rugani era risultato positivo al tampone per il Coronavirus: una notizia che aveva immediatamente fatto il giro del mondo, con tanti esperti del settore che si sono schierati contro la scelta di continuare a giocare le gare in Europa.

Juventus, Rugani positivo al Coronavirus: le reazioni dagli USA alla Spagna, tra polemiche e sostegno

Nei prossimi giorni la UEFA deciderà se sospendere la Champions League e l’Europa League, ma intanto la Bundesliga, la Liga, l’Olanda e il Belgio hanno deciso di giocare le partite a porte chiuse per tentare di limitare il contagio e la diffusione del virus.

Emergenza Coronavirus, la decisione di CONCACAF E CONMEBOL: sospese Champions League Nord e Centro America e Copa Libertadores

Il Coronavirus ha però colpito anche in Premier League: nella serata odierna l’Arsenal ha infatti comunicato che il tecnico Mikel Arteta è risultato positivo al tampone per il Covid-19, e che il personale entrato in contatto con lui si terrà in auto-isolamento. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Il Colney, il nostro centro di allenamento a Londra, è stato chiuso dopo che il tecnico Mikel Arteta questa sera è risultato positivo al tampone per il COVID-19. Il personale dell’Arsenal che ha recentemente avuto stretti contatti con Mikel ora si metterà in auto-isolamento seguendo le linee-guida sanitarie del Governo. Ci aspettiamo un numero significativo di persone provenienti da Colney, incluso l’intero personale della prima squadra e lo staff dell’allenatore, nonché un numero minore di persone dalla nostra Hale End Academy, che abbiamo anche temporaneamente chiuso per precauzione. Ci aspettiamo che coloro che non hanno avuto stretti contatti con Mikel tornino al lavoro nei prossimi giorni. I nostri centri di formazione saranno disinfettati e le altre sedi dei nostri club funzioneranno normalmente. L’amministratore delegato Vinai Venkatesham ha dichiarato: ‘La salute della nostra gente e del pubblico è la nostra priorità. I nostri pensieri sono per Mikel che è deluso ma di buonumore. Stiamo dialogando attivamente con tutte le persone interessate per gestire questa situazione in modo appropriato e non vediamo l’ora di tornare all’allenamento e giocare non appena i medici lo consentiranno’. Il capo del calcio Raul Sanllehi ha aggiunto: ‘Mikel e l’intera squadra della prima squadra, i giocatori e lo staff, saranno pienamente supportati. Ovviamente il pieno recupero di Mikel è la priorità ora per tutti noi. È chiaro che non saremo in grado di giocare alcuni incontri nelle date attualmente programmate. Aggiorneremo i tifosi che hanno i biglietti per le prossime partite. Ora stiamo lavorando per rintracciare tutte le altre persone che hanno recentemente avuto stretti contatti con Mikel. Faremo sapere loro cosa è successo e dovrebbero seguire la guida del SSN che probabilmente raccomanderà l’autoisolamento’. Anche le parole di Arteta sono riportate: ‘Questo è davvero deludente, ma ho fatto il test dopo essermi sentito male. Sarò al lavoro non appena mi sarà permesso’“.