Chelsea, Willian e il suo gesto d’amore: “Giocherei con i blues indipendentemente dal contratto”

William ci mette il cuore.

Il calcio e fermo ma giocatori e squadre continuano ad attendere tempi migliori. Un’emergenza, quella riguardante il Coronavirus, che ha messo in ginocchio sportivi e non. Ma c’è ancora speranza e la volontà di tornare più forti di prima.

La Uefa nella giornata odierna, attraverso un comunicato, ha espresso la volontà di voler terminare i vari campionati entro il 30 giugno. Data che, nel caso di un ulteriore slittamento, coinciderà con la fine del contratto dell’esterno d’attacco del Chelsea: Willian Borges da Silva che non avrà di conseguenza possibilità di rinnovare. Proprio il trentunenne brasiliano, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ha giurato fedeltà alla compagine di Roman Abramovich: “Se il campionato dovesse terminare in estate, non sarebbe un problema per me giocare con il Chelsea, indipendentemente dal contratto. Il club è stato leale con me e io voglio fare lo stesso“.