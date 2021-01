Chelsea, ufficiale l’esonero di Lampard, c’è Tuchel. Il club: “Decisione necessaria”

E’ ufficiale: il Chelsea ha esonerato Frank Lampard.

E’ stato sollevato dal proprio incarico l’ormai ex tecnico dei Blues, Frank Lampard, che paga i risultati deludenti maturati fino ad ora dalla squadra. A comunicarlo è stato lo stesso Chelsea, tramite una nota ufficiale diramata proprio nelle scorse ore tramite i propri canali di riferimento.

“È stata una decisione difficile. Siamo grati a Frank per quello che ha raggiunto durante la sua avventura come allenatore del club. Tuttavia i recenti risultati e le prestazione non corrispondono alle aspettative del club, con la squadra a metà classifica e senza un percorso chiaro di miglioramento. Non ci può essere un buon momento per separarsi da una leggenda del club come Frank, ma dopo lunghe discussioni è stato deciso di fare questo cambiamento per dare al club il tempo di migliorare le prestazioni i i risultati in questa stagione”.

A prendere le redini della squadra sarà Thomas Tuchel che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Il tecnico francese, dopo l’esonero dal PSG, trova così subito una nuova panchina e una nuova avventura da cui ripartire.