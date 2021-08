Chelsea, ufficiale il ritorno di Lukaku: il video su Instagram dell’ex Inter

L'attaccante belga ormai ex Inter, Romelu Lukaku, ha deciso di lasciare i nerazzurri per accasarsi di nuovo al Chelsea

Romelu Lukaku è adesso un nuovo calciatore del Chelsea. L'ormai ex attaccante dell'Inter si è trasferito in maglia Blues per la cifra record di 115 milioni, la più alta per quanto concerne i trasferimenti in Serie A. Il centravanti belga è dunque tornato in quel di Londra dove ha mosso i primi passi nel calcio che conta dopo l'esperienza all'Anderlecht. Big Rom, intanto, ha voluto ringraziare il suo vecchio club e adesso ha occhi solo per il Chelsea come dimostra il post pubblicato su Instagram.