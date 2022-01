Chelsea, Tuchel sull’esclusione di Lukaku: “Troppo rumore. Risolveremo la situazione”

Tuchel spiega perché ha deciso di escludere Lukaku in Chelsea-Liverpool ma riapre ad un avvicinamento per l'ex Inter

Dopo il pareggio contro il Liverpool per 2-2, il tecnico del Chelsea Tuchel ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno portato all'esclusione di Lukaku dal match contro i Reds: “Era diventata una questione troppo rumorosa, ho deciso di lasciarlo fuori per questo motivo. Ho parlato due volte con lui, poi con i giocatori più importanti dello spogliatoio. La partita era troppo vicina per muoversi con un'altra decisione.