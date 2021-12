Chelsea, Tuchel risponde a Lukaku: “Cosa c’è dietro? Ne discuteremo in privato”

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku: "Sono sorpreso"

Le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Romelu Lukaku non sono certamente passate inosservate. E sono giunte fino a Londra. "L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c’è dietro, ma è molto semplice prendere dichiarazioni fuori dal contesto e fare titoli". Lo ha detto Thomas Tuchel, che in sede di conferenza stampa ha commentato le parole dell'esperto attaccante belga, che non si è detto contento del suo momento al Chelsea. "Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi - ha proseguito l'allenatore dei Blues -. Ne discuteremo, ma lo faremo all’interno dello spogliatoio. Se sei un giocatore così importante come Romelu, sei sempre sotto i riflettori: dovrebbe sapere che tipo reazioni provocano parole come queste. A maggior ragione in un periodo in cui non si vince con continuità", ha concluso Tuchel.