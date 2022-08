Chelsea-Tottenham, formazioni ufficiali: Tuchel con Sterling, Conte si affida a Kane

Tutto pronto per il derby Chelsea-Tottenham. Il match - valido per la 2a giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 17.30 nella splendida cornice di Stamford Bridge. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria e sono pronte a darsi battaglia nel primo grande confronto della stagione. Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida con le scelte di Tuchel e Conte.