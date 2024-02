Chelsea, Pochettino respira dopo l’Aston Villa: non esonerato per questioni economiche

Mauricio Pochettino respira dopo la vittoria contro l'Aston Villa. Il tecnico ex Tottenham non è stato esonerato per questioni economiche

Un po' di sollievo per Mauricio Pochettino in una stagione a dir poco complicata. Il suo Chelsea ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale di FA Cup, una bella risposta dopo il pesante ko casalingo in Premier League contro il Wolverhampton. Da settimane si parla della sua posizione in bilico, con l'esonero che non è arrivato solamente per una questione economica.

L'ESONERO COSTEREBBE TROPPO - Il club è particolarmente prudente sotto l'aspetto del Fair Play Finanziario. La proprietà ha già speso 10 milioni di sterline per congedare Thomas Tuchel e 13 per Graham Potter. Licenziare ora l'ex Tottenham, con 18 mesi residui di contratto, significherebbe un esborso di 10 milioni di sterline. Il Chelsea è già in una situazione critica e si stima che dovrà recuperare almeno 130 milioni di euro entro il 30 giugno, scenario già complicato.

IL PRECEDENTE EVERTON - L'Everton è stato penalizzato di 10 punti in classifica per una singola violazione del fair-play finanziario. Secondo la Premier League, il club di Liverpool avrebbe avuto perdite per 142 milioni di euro in tre stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), mentre il limite consentito è di 120 milioni di euro. I londinesi rischierebbero almeno 30 punti di penalizzazione o addirittura la retrocessione diretta. Il caso, però, è ancora sotto la lente d'ingrandimento della giustizia sportiva e per avere una sentenza definitiva bisognerà aspettare almeno due anni.

LE RICHIESTE DI POCH - Fonti vicino al tecnico fanno sapere della frustrazione dell'argentino per il mercato che non lo ha visto coinvolto, nemmeno per quanto riguarda i trasferimenti estivi. In particolar modo Pochettino chiedeva un centravanti, non venendo accontentato. Lo stesso vale per il centrocampo, dove alla richiesta di acquistare Joao Palhinha dal Fulham ha ricevuto un "no" dalla proprietà poiché ritenuto troppo vecchio (28 anni). Per questo motivo è da valutare con attenzione la sua situazione per la prossima stagione.

