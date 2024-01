Chelsea-Middlesbrough, probabili formazioni: Pochettino con Palmer, Forss dal 1′

La semifinale di Coppa di Lega inglese è in programma alle ore 21:00 a Stamford Bridge: si riparte dall'1-0 conquistato all'andata dal Middlesbrough.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera a Stamford Bridge. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Chelsea ospiterà il Middlesbrough nella semifinale di ritorno di EFL Cup. Si riparte dalla vittoria a sorpresa per 1-0 conquistata dal Boro al Riverside Stadium lo scorso 9 gennaio, con gli ospiti che sognano, dunque, l'impresa. Chiaramente, in casa, i Blues hanno le carte in regola per battere gli avversari ed accedere alla finale. Nelle ultime undici gare giocate a Stamford Bridge, infatti, il Chelsea ha perso soltanto una volta, col Brentford.

Reduce dal successo casalingo ottenuto in campionato lo scorso weekend contro il Fulham per 1-0, il Chelsea occupa attualmente il nono posto della classifica di Premier League a quota trentuno punti. Frutto di nove vittorie, quattro pareggi ed otto sconfitte; trentacinque le reti siglate in ventuno in partite dai Blues, trentuno i gol incassati. Sono, invece, quaranta i punti ottenuti in ventotto giornate dal Middlesbrough, che occupa l'undicesimo posto in Championship. Uno score frutto di dodici successi, quattro pareggi e ben dodici ko, con quarantadue gol all'attivo e quarantuno reti subite.

Intanto, al cospetto della compagine guidata da Mauricio Pochettino, Michael Carrick non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Darragh Lenihan, Tom Smith, Emmanuel Latte Lath, Alex Bangura, Seny Dieng, Sam Silvera e Riley McGree. Tante defezioni anche in casa Blues, con il tecnico del Chelsea che dovrà rinunciare a Wesley Fofana , Reece James, Marc Cucurella, Romeo Lavia, Christopher Nkunku, Robert Sanchez, Lesley Ugochukwu e Nicolas Jackson. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Fernandez; Madueke, Gallagher, Sterling; Palmer. Allenatore: Pochettino.

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; Ayling, Fry, Clarke, Engel; Barlaser, Howson; Hackney, Rogers, Azaz; Forss. All. Carrick.

DOVE VEDERE CHELSEA-MIDDLESBROUGH IN TV — La semifinale di Coppa di Lega inglese sarà visibile in diretta su Dazn, utilizzando l'app su smart tv, console per videogiochi, Chromecast o Firestick. O su Sky al canale 214 Zona DAZN per chi ha attivato tale servizio.

