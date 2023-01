Chelsea-Manchester City, probabili formazioni: Sterling contro la sua ex. Ok Haaland

La preview del big match di Premier League tra Chelsea e Manchester City

Di Davide Raja

Il girone d'andata della Premier League non poteva chiudersi con un match più affascinante di quello proposto dallo Stamford Bridge che sarà il teatro della sfida tra Chelsea e Manchester City. Il curioso caso del destino del calcio inglese vedrà le stesse compagini affrontarsi la prossima domenica in FA Cup ma all'Etihad Stadium. Gara remake del recente confronto in Carabao Cup dello scorso nove novembre che ha visto vittoriosa la squadra di Pep Guardiola grazie alle reti di Riyad Mahrez e Julian Alvarez.

Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio deludente che ha rallentato la corsa ai rispettivi obiettivi. Campionato altalenante per il Chelsea che con la vittoria contro il Bournemouth sembrava aver scacciato i fantasmi di una crisi creatasi da ben tre sconfitte consecutive, salvo poi incappare in un pari contro il Nottingham Forest. Nell'ultimo turno è andato in rete Raheem Sterling e sull'attaccante inglese saranno particolarmente rivolte le attenzioni degli spettatori in quanto ex della serata, ricordando le sette stagioni giocate con i Citizens con ben dodici titoli conquistati da protagonista. Lunga lista di indisponibili per Graham Potter che dovrà rinunciare a Borja, Chilwell, Mendy, Kanté, James, Loftus-Cheek e Fofana.

Il Manchester City si è fatto raggiungere sull'1-1 da un modesto Everton attualmente in zona retrocessione ed in piena crisi di risultati. Erling Haaland è rientrato in Premier League dopo la sosta del campionato realizzando il ventisettesimo centro stagionale con i Citizens giunto solamente a metà della propria annata. Il recente pareggio tra Arsenal e Newcastle, prima e terza attuale classificata, è stato accolto con piacere dalla Manchester blue incastrata in mezzo alle due compagini al secondo posto. Vincere a Londra significherebbe per Pep Guardiola tornare a cinque lunghezze dai Gunners. Solita emergenza in difesa per il City, con Ruben Dias e Laporte che non saranno della partita.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 21.00 allo stadio Stamford Bridge:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic. Allenatore: Potter.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Aké, Stones, Akanji, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

DOVE VEDERLA: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K.

Questa la classifica aggiornata della Premier League: