Chelsea-Manchester City 0-1: Mahrez espugna “Stamford Bridge” e rilancia Guardiola

Vittoria importantissima per il Manchester City che batte il Chelsea a Stamford Bridge e accorcia sull'Arsenal capolista. La squadra di Guardiola ora è a -5 dai Gunners. Primo tempo bloccato. Potter perde Sterling e Pulisic per infortunio. Chukwuemeka colpisce il palo per il Blues. Ma nella ripresa è un monologo del City, il palo di Aké è solo il preludio al gol segnato da Mahrez e confezionato da Grealish. E' la rete che decide la partita.