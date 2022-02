Chelsea-Liverpool, le probabili formazioni: Tuchel e Klopp per la finale dell’EFL Cup

Finale di EFL Cup "tedesca" tra Tuchel e Klopp. Chelsea e Liverpool si giocano il trofeo a Wembley. Queste le probabili formazioni del match

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Non poteva che essere Wembley il teatro della finale della EFL Cup, nota per motivi di sponsor anche come Carabao Cup, e non potevano che essere gli ultimi due tecnici ad aver portato una Champions League in Inghilterra a giocarsela. Chelsea e Liverpool alle 17.3o si giocano un trofeo che arricchirebbe il proprio già sostanzioso palmarés. Finale secca, con eventuali supplementari e calci di rigore in caso di parità perpetuata. Comunque vada, il dominio del Manchester City per quanto riguarda questa coppa è già terminato, avendo vinto i Citiziens quattro delle ultime cinque EFL Cup, eliminati al quarto turno dal West Ham.

Il Chelsea, da oggi non più gestito dal magnate russo Abramovich, ha di recente vinto il mondiale per club battendo in finale il Palmeiras con un 2-1 firmato Lukaku ed Havertz. Al ritorno in patria dalla spedizione, i Blues non hanno mostrato cenni di stanchezza ed hanno superato prima l'ostacolo Crystal Palace in Premier League, derby londinese vinto grazie al gol sul finale di Ziyech, e successivamente hanno dimostrato la propria solidità nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League vincendo contro il Lille per 2-0 grazie alle firme di Havertz e Pulisic. Una serie di risultati decisamente invidiabile quella della formazione di Tuchel, il quale contro il Liverpool dovrà rinunciare solamente al terzino Chilwell. Il tecnico ex PSG sta recentemente preferendo schierare Havertz come falso nueve, lasciando in panchina centravanti pagati a peso d'oro quali Lukaku e Werner. Tridente leggero e giovane, di conseguenza, con Mount e Pulisic pronti a supportare il tedesco.

Anche il Liverpool non si può dire che sia messo male a livello di forma fisica e morale, eufemismo, con undici vittorie consecutive tra campionato e coppe che potrebbero essere un motivo valido per temere la furia dei Reds. L'ultima partita giocata è il travolgente 6-0 ai danni del Leeds di Bielsa. L'Inter sa qualcosa del momento positivo del Liverpool, cinico a sfruttare le occasioni e ad espugnare "San Siro" nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League con uno 0-2 che può adagiare una più comoda gara di ritorno ad "Anfield". Tra gli indisponibili figura proprio uno dei due castigatori dei nerazzurri: Roberto Firmino. Potrebbe non essere parte del match anche un altro attaccante, vale a dire Diogo Jota. Salgono dunque le quotazioni di Luis Diaz, nuovo arrivato in casa Reds ma ben apprezzato dal tecnico Klopp. Irrinunciabile in attacco, ovviamente, il duo Salah-Mané.

Queste le probabili formazioni della finale in programma a Wembley alle ore 17.30:

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz. Allenatore: Tuchel.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz. Allenatore: Klopp.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.