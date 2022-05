Chelsea-Leicester, solo pari a Stamford Bridge: a Maddison risponde Marcos Alonso

Termina con un pareggio il recupero della ventisettesima giornata di Premier League tra Chelsea e Leicester

Solo pari tra Chelsea e Leicester nel recupero della ventisettesima giornata di Premier League. Partita dalle poche ambizioni quella di Stamford Bridge, con entrambe le squadre che, a questo punto della stagione, hanno già consolidato le proprie posizioni in classifica. I Blues sono ormai matematicamente al terzo posto e quindi in zona Champions League, mentre la formazione di Rodgers ha perso il treno europeo non riuscendo a recuperare l'ampio distacco dal West Ham.